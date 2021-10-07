В Азербайджане расширен перечень медучреждений, где будут оказываться услуги по ОМС
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане расширен перечень медучреждений, где на основании контракта с Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) будут оказываться услуги, которые не предоставляются в государственных медучреждениях.
Как сообщили в четверг Trend в госагентстве, если ранее услуги в рамках ОМС оказывались в 13 медучреждениях, то теперь их число увеличено до 19.
Перечень медучреждений, оказывающих медицинские услуги в рамках ОМС:
1. Юридическое лицо публичного права "Бакинский оздоровительный центр"
2. Центральная клиническая больница
3. Caspian International Hospital
4. Республиканский диагностический центр
5. Гянджинский лечебно-диагностический центр
6. Гянджинская международная больница
7. Учебно-хирургическая клиника Азербайджанского медицинского университета
8. Центральная больница нефтяников
9. Главное военно-медицинское управление Службы государственной безопасности Азербайджана
10. EGE Hospital
11. Sumqayıt Hospital
12. Avrasiya Hospital
13. Специальный лечебно-оздоровительный комплекс
14. Leyla Medical Center
15. Badam Medical Center
16. Lor Hospital
17. Международный госпиталь Məlhəm
18. Частное лечебно-медицинское учреждение OKİ
19. ЗАО Azəri Med (госпиталь Zəfəran)
В госагентстве подчеркнули, что список таких медучреждений будет регулярно обновляться.
Отметим, что в рамках страхового пакета медицинские услуги предоставляются гражданам в государственных медицинских учреждениях, подведомственных Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB). Если в государственных медучреждениях оказание соответствующей услуги невозможно, то гражданину выдается направление для прохождения бесплатного лечения в медучреждениях, с которыми заключен соответствующий контракт. В данном случаем плата за оказание соответствующей услуги вносится Госагентством по ОМС.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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