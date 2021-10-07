В Азербайджане расширен перечень медучреждений, где будут оказываться услуги по ОМС

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане расширен перечень медучреждений, где на основании контракта с Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) будут оказываться услуги, которые не предоставляются в государственных медучреждениях.

Как сообщили в четверг Trend в госагентстве, если ранее услуги в рамках ОМС оказывались в 13 медучреждениях, то теперь их число увеличено до 19.

Перечень медучреждений, оказывающих медицинские услуги в рамках ОМС:

1. Юридическое лицо публичного права "Бакинский оздоровительный центр"

2. Центральная клиническая больница

3. Caspian International Hospital

4. Республиканский диагностический центр

5. Гянджинский лечебно-диагностический центр

6. Гянджинская международная больница

7. Учебно-хирургическая клиника Азербайджанского медицинского университета

8. Центральная больница нефтяников

9. Главное военно-медицинское управление Службы государственной безопасности Азербайджана

10. EGE Hospital

11. Sumqayıt Hospital

12. Avrasiya Hospital

13. Специальный лечебно-оздоровительный комплекс

14. Leyla Medical Center

15. Badam Medical Center

16. Lor Hospital

17. Международный госпиталь Məlhəm

18. Частное лечебно-медицинское учреждение OKİ

19. ЗАО Azəri Med (госпиталь Zəfəran)

В госагентстве подчеркнули, что список таких медучреждений будет регулярно обновляться.

Отметим, что в рамках страхового пакета медицинские услуги предоставляются гражданам в государственных медицинских учреждениях, подведомственных Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB). Если в государственных медучреждениях оказание соответствующей услуги невозможно, то гражданину выдается направление для прохождения бесплатного лечения в медучреждениях, с которыми заключен соответствующий контракт. В данном случаем плата за оказание соответствующей услуги вносится Госагентством по ОМС.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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