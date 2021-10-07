Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Пакистана

Общество 7 октября 2021 15:02 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Пакистана

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 7 октября направил Президенту Пакистана Арифу Алви письмо с соболезнованиями.

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