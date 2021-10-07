Азербайджанский врач рассказал об опасности тяжелого течения COVID-19 после введения второй дозы вакцины

БАКУ /Trend/ - Спустя шесть месяцев после введения второй дозы вакцины от COVID-19 иммунитет человека ослабевает. По истечении это срока человек, заразившийся коронавирусом, может перенести его тяжело.

Об этом в четверг сказал Trend врач-инфекционист Вугар Джафарзаде.

По его словам, в осеннее время традиционно учащаются случаи заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями.

"Раньше считалось, что коронавирус будет сезонным заболеванием, но это было опровергнуто на практике. После второй дозы вакцины иммунитет сохраняется в течение шести месяцев. Поэтому необходимо вакцинироваться третьей (бустерной) дозой. В настоящее время в Азербайджане для получения 3-й дозы вакцины обращается определенная категория людей. Я, как специалист по инфекционным заболеваниям, рекомендую входящим в группу риска ввести бустерную дозу. В эту группу входят работники сферы образования, лица старше 60 лет, а также лица моложе этого возраста, имеющие сопутствующие болезни", - добавил Вугар Джафарзаде.

Отметим, что в Азербайджане число привитых второй дозой вакцины превысило четыре миллиона. В целом граждане получили 8 841 520 доз вакцины, из них в качестве первой дозы - 4 837 342, в качестве второй - 4 004 178.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)

Twitter: @cingizsafarli