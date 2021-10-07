Оркестр военного училища принял участие в международном фестивале в Турции (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В турецком городе Бурса состоялся первый Международный фестиваль с участием военных оркестров разных стран, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобороны.

На фестивале Азербайджан представляла делегация в составе 30 музыкантов военного оркестра Высшего военного училища им. Гейдара Алиева.

Оркестры различных стран выступили в Бурсе с интересной концертной программой.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)