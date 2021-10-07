Определен рейтинг телепередач «CBC TV Azerbaijan» на Youtube канале

БАКУ/Trend/ - За последние 4 года, с момента формирования контента в эфирной сетке СВС, на Youtube канале «CBC TV Azerbaijan», определился рейтинг телепередач.

Представляем вашему вниманию ТОП-10 программ, набравших наибольшее количество просмотров.

Первое место по популярности на Youtube канале «CBC TV Azerbaijan» занимает передача «Это Азербайджан» (число просмотров плейлиста – 16060, количество загруженных видео – 80). Автором и ведущим проекта, рассказывающего об историческом и культурном наследии Азербайджана, является бывший звукорежиссер,творческий потенциал которого был раскрыт не так давно на телеканале СВС.

Вторым по рейтингу в списке следует военно-патриотическая передача «Служу Родине» (число просмотров плейлиста - 14 374, количество загруженных видео – 32).

На третьем месте - «Артефакты Кавказа» - серия документальных фильмов, посвященных археологическим и историческим памятникам Азербайджана.

Далее расположились - общественно – политическая программа «Актуально сегодня» ( число просмотров плейлиста - 11 075 , количество загруженных видео – 529); Аналитико – политическая передача «На этом точка» ( число просмотров плейлиста - 9 613); Передача «Экономика дня» ( число просмотров плейлиста – 8599); Аналитическая программа «Специальный выпуск» (число просмотров плейлиста - 7659, количество опубликованных видео – 760); Документальная передача о малоизвестных страницах истории - «Белые пятна истории» (число просмотров плейлиста – 7494, количество опубликованных видео – 55) и новости на английском языке «English News». А закрывает ТОП–10 - «Глобальная дискуссия», в которой отражен взгляд из Баку на происходящие в мире геополитические процессы.