В Азербайджане планируется внедрение новой системы электронного рецепта в связи с COVID-19

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане пересматриваются критерии лечения, госпитализации больных коронавирусом, планируется внедрение системы электронного рецепта.

Как сообщает Trend, это было отмечено в четверг на слушаниях комитета Милли Меджлиса (парламент) по здравоохранению в связи с текущей ситуацией в стране по СOVID-19, вакцинации и принимаемым мерам.

В мероприятии, которое прошло в формате обмена мнениями, были подчеркнуты актуальность вопроса регистрации лекарств, необходимость улучшения координации и коммуникации в борьбе с коронавирусной инфекцией, а также значимость расширения масштабов работы по предотвращению распространения дезинформации и мер по просвещению населения.

Приглашенные на слушания замминистра здравоохранения Виктор Гасымов, зампред Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Нигяр Байрамова, и.о. председателя Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов, руководитель Департамента по профилактике и контролю заболеваний TƏBİB Ягут Гараева, главный инфекционист минздрава Тайяр Эйвазов предоставили информацию о текущей ситуации в стране в связи с коронавирусом, вакцинацией от этого вируса и других принимаемых мерах, ответили на вопросы депутатов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)