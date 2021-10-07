В Азербайджане выявлено еще 1013 случаев заражения коронавирусом, вылечились 1244 человека
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 1 013 случаев заражения коронавирусом, 1 244 человека вылечились, 14 – скончались, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлено 489 226 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 469 665 человек вылечились, 6 625 – скончались, число активных больных составляет 12 936.
За последние сутки в стране проведено 10 853 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 4 923 009.
(Перевод: Турал Гараджаев)
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