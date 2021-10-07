Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 42 746 человек, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 13 173, вторую – 29 573 человека.
Общее количество примененных доз вакцины по стране составило 8 884 266. При этом первую дозу вакцины получили 4 850 515, вторую – 4 033 751 человек.
(Перевод: Турал Гараджаев)
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