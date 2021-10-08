Завтра в Баку будет до 17 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, погода без осадков, северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 9-11, днем - 15-17 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 773 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью - ​​60-70, днем - 45-50 процентов.

Завтра ночью и утром в районах Азербайджана местами ожидаются дожди, восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-13, днем - ​​16-20 градусов тепла, в горах ночью - от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, днем – 4-8 градусов тепла.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)