Завтра в Баку будет до 17 градусов тепла
БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, погода без осадков, северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.
Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 9-11, днем - 15-17 градусов тепла.
Атмосферное давление составит 773 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью - 60-70, днем - 45-50 процентов.
Завтра ночью и утром в районах Азербайджана местами ожидаются дожди, восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 10-13, днем - 16-20 градусов тепла, в горах ночью - от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, днем – 4-8 градусов тепла.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)