Команда Азербайджана приняла участие в Фестивале гимнастики "Золотой возраст" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сборная команда Азербайджана по дисциплине "Гимнастика для всех" приняла участие в Фестивале гимнастики "Золотой возраст", сообщает Trend со ссылкой на сайт Федерации гимнастики Азербайджана.

На фестивале, который прошел 3-8 октября в городе Ретимно (Греция), нашу страну представила команда FLAME. В ее состав вошли Майя Мамедова, Лариса Магеррамова, Рена Манафова, Севда Рамазанова, Ирада Мехтиева и Ирада Гурбанова.

Продемонстрированные представительницами Азербайджана номера были встречены зрителями с огромным интересом и сопровождались долгими аплодисментами.

Гимнастические композиции были поставлены хореографами Русланом Эйвазовым и Ильдырымом Мамедовым на композицию Сами Юсуфа A dancing heart и песню Flo Ridaft T-Pain - Low.

Отметим, что среди азербайджанских участников, помимо представителей Баку, были и представители Загаталы.

В рамках фестиваля, в котором приняли участие более 500 человек, также прошли мастер-классы, экскурсии и другие мероприятия.

Фестиваль гимнастики "Золотой возраст", объединяющий людей в возрасте 50 лет и старше, подчеркивает важность физических упражнений в повседневной жизни. Он проводится Европейской гимнастикой раз в два года.

Дисциплина "Гимнастика для всех" развивается в Азербайджане с 2015 года, и в клубе OcaqSport действует секция по этой дисциплине.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)