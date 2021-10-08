В Азербайджане выявлено еще 904 случая заражения коронавирусом, вылечились 1 196 человек (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 18:36)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 904 случая заражения коронавирусом, 1 196 человек вылечились, 13 – скончались, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 490 130 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 470 861 человек вылечился, 6 638 – скончались, число активных больных составляет 12 631.

За последние сутки в стране проведено 9 664 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 4 932 673.

(Перевод: Турал Гараджаев)