БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 38 789 человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 13 121, вторую – 25 668 человек.

Общее количество примененных доз вакцины по стране составило 8 923 055. При этом первую дозу вакцины получили 4 863 636, вторую – 4 059 419 человек.

(Перевод: Турал Гараджаев)