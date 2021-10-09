Завтра в Баку будет до 18 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, пасмурная погода, утром и вечером местами прогнозируется дождь, юго-восточный ветер, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 10-12, днем - 16-18 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 770 мм ртутного столба, относительная влажность - ​​60-70 процентов.

Завтра вечером в ряде районов Азербайджана ожидаются дожди, утром местами туман, восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-13, днем - ​​16-20, в горах ночью - 4-6, днем – 11-13 градусов тепла.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)