Завтра в Баку будет до 18 градусов тепла
БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, пасмурная погода, утром и вечером местами прогнозируется дождь, юго-восточный ветер, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.
Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 10-12, днем - 16-18 градусов тепла.
Атмосферное давление составит 770 мм ртутного столба, относительная влажность - 60-70 процентов.
Завтра вечером в ряде районов Азербайджана ожидаются дожди, утром местами туман, восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 9-13, днем - 16-20, в горах ночью - 4-6, днем – 11-13 градусов тепла.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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