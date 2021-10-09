Первыми посетителями Бакинского зоопарка стали дети шехидов и воспитанники детдомов (версия 2)

(первая версия в 12:16)

БАКУ /Trend/ - Седьмого октября состоялось открытие Бакинского зоологического парка, реконструированного по инициативе учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, сообщает в субботу Trend.

По поручению Лейлы Алиевой первыми посетителями Бакинского зоопарка стали около 450 детей из семей шехидов и воспитанники детдомов.

Сначала дети посмотрели на новых животных, с интересом понаблюдали за их поведением. Они были проинформированы о роли и охране животного мира.

Затем дети осмотрели вольеры с прирученными животными, в том числе контактный зоопарк с пони, поиграли с ними.

В заключение на территории зоопарка для детей было организовано празднество, сделаны фотографии на память.

Отметим, что после реконструкции площадь территории комплекса зоопарка была расширена почти вдвое и составила 4,25 гектара.

В настоящее время в зоопарке насчитывается 125 видов животных, 22 из которых занесены в Красную книгу.

На его территории функционируют развлекательные объекты, детская площадка, лекторий.

Здесь созданы условия для посетителей всех возрастных групп, а также для граждан с ограниченными физическими возможностями.

В зоопарке появились более удобные вольеры, акватеррариум, искусственное озеро и бассейны, ветеринарная клиника.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)