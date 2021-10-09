Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 39 890 человек, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 13 816, вторую – 26 074.
Общее количество использованных доз вакцины по стране составило 8 962 945. При этом первую дозу препарата получили 4 877 452, вторую – 4 085 493 человека.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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