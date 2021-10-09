В Азербайджане выявлено еще 1 017 случаев заражения коронавирусом, вылечились 1 119 человек (версия 2)
(первая версия в 14:39)
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено еще 1 017 случаев заражения коронавирусом, 1 119 человек вылечились, 16 - скончались, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлено 491 147 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 471 980 человек вылечились, 6 654 – скончались, число активных больных составляет 12 513.
За последние сутки в стране проведено 11 679 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 4 944 352.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
В России впервые снимут сериал о жизни азербайджанцев в Москве. В Баку объявлен кастинг на роль главной героини
Противнику был преподан урок, который он запомнит надолго: рассказывают участники Гадрутской операции (ФОТО/ВИДЕО)
Японская корпорация планирует увеличить инвестиции в свое производство в Азербайджане почти вчетверо (Эксклюзив)
Хроника Победы: Интервью Президента Ильхама Алиева телеканалу "Sky News" от 9 октября 2020 года (ФОТО/ВИДЕО)
Хроника Победы: Интервью Президента Ильхама Алиева в передаче «The Connect World» телеканала CNN International от 9 октября 2020 года (ФОТО/ВИДЕО)
Хроника Победы: Обращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева к народу 9 октября 2020 года (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане предлагается присваивать звание суббакалавра лицам, получившим высшее профессиональное техническое образование