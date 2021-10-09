В Азербайджане выявлено еще 1 017 случаев заражения коронавирусом, вылечились 1 119 человек (версия 2)

(первая версия в 14:39)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено еще 1 017 случаев заражения коронавирусом, 1 119 человек вылечились, 16 - скончались, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 491 147 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 471 980 человек вылечились, 6 654 – скончались, число активных больных составляет 12 513.

За последние сутки в стране проведено 11 679 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 4 944 352.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)