В Иране за минувшие сутки от коронавируса скончались более 170 человек

Общество 9 октября 2021 15:50 (UTC+04:00)
В Иране за минувшие сутки от коронавируса скончались более 170 человек

БАКУ /Trend/ - В Иране за минувшие сутки от коронавируса скончались 173 человека.

Как передает в субботу Trend, об этом говорится в сообщении министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана.

Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в этой стране достигло 122 370.

За сутки коронавирусом в Иране заразились 7 654 человека, и общее число инфицированных составило 5 691 634. Состояние 5 368 человек оценивается как тяжелое.

На сегодня в Иране от коронавируса выздоровели 5 201 515 человек, проведено свыше 31,1 миллиона тестов на COVID-19.

В целом в Иране использовано около 62,9 миллиона доз вакцины от коронавируса. Первую дозу вакцины получили 44,3 миллиона человек, вторую – 18,6 миллиона.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

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