Управление образования Баку о причинах перевода учащихся одной из школ в другое школьное здание (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - С 11 октября учащиеся I-IV классов полной средней школы №57 при Управлении образования города Баку продолжат очное обучение в здании Экологического лицея №291, а учащиеся V-XI классов - в полной средней школе №82.
Как сообщает Trend в субботу со ссылкой на Управление образования города Баку, соответствующее решение было принято из-за того, что в результате недавних проливных дождей и влияния грунтовых вод здание школы пришло в аварийное состояние.
Отметим, что обеспечение нормальной учебной среды и непрерывности образовательного процесса является одним из основных факторов и находится в центре внимания.
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Управление образования Баку о причинах перевода учащихся одной из школ в другое школьное здание (ФОТО)
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