Управление образования Баку о причинах перевода учащихся одной из школ в другое школьное здание (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - С 11 октября учащиеся I-IV классов полной средней школы №57 при Управлении образования города Баку продолжат очное обучение в здании Экологического лицея №291, а учащиеся V-XI классов - в полной средней школе №82.

Как сообщает Trend в субботу со ссылкой на Управление образования города Баку, соответствующее решение было принято из-за того, что в результате недавних проливных дождей и влияния грунтовых вод здание школы пришло в аварийное состояние.

Отметим, что обеспечение нормальной учебной среды и непрерывности образовательного процесса является одним из основных факторов и находится в центре внимания.