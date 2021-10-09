ЧМ-2022: Сборная Азербайджана уступила команде Ирландии
БАКУ /Trend/ - Сборная Азербайджана по футболу провела сегодня очередной матч в рамках отборочного этапа чемпионата мира.
Как сообщает Trend, сборная страны проиграла со счетом 0:3 команде Ирландии.
Матч прошел на Бакинском олимпийском стадионе. Голы забили К.Робинсон (дубль) и Ч.Огбене.
Сборная Азербайджана набрала одно очко в отборочном этапе и находится на последнем месте в своей группе.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Дипломаты и иностранные журналисты посетили исторические и религиозные памятники в городе Шуша (ФОТО)
Управление образования Баку о причине перевода учащихся одной из школ в другие учебные заведения (ФОТО)
Информация в СМИ Армении о ранении армянского военнослужащего не соответствует действительности - минобороны Азербайджана
Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительными работами, проводимыми на дорогах Гадрут-Джебраил-Шукюрбейли, Туг-Гадрут и Физули-Гадрут в поселке Гадрут
Приобретайте iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Mini от Azercell и получите 50 ГБ Интернета бесплатно в течение трех месяцев!
В России впервые снимут сериал о жизни азербайджанцев в Москве. В Баку объявлен кастинг на роль главной героини
Противнику был преподан урок, который он запомнит надолго: рассказывают участники Гадрутской операции (ФОТО/ВИДЕО)
Японская корпорация планирует увеличить инвестиции в свое производство в Азербайджане почти вчетверо (Эксклюзив)
Хроника Победы: Интервью Президента Ильхама Алиева телеканалу "Sky News" от 9 октября 2020 года (ФОТО/ВИДЕО)
Хроника Победы: Интервью Президента Ильхама Алиева в передаче «The Connect World» телеканала CNN International от 9 октября 2020 года (ФОТО/ВИДЕО)
Хроника Победы: Обращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева к народу 9 октября 2020 года (ФОТО/ВИДЕО)