ЧМ-2022: Сборная Азербайджана уступила команде Ирландии

БАКУ /Trend/ - Сборная Азербайджана по футболу провела сегодня очередной матч в рамках отборочного этапа чемпионата мира.

Как сообщает Trend, сборная страны проиграла со счетом 0:3 команде Ирландии.

Матч прошел на Бакинском олимпийском стадионе. Голы забили К.Робинсон (дубль) и Ч.Огбене.

Сборная Азербайджана набрала одно очко в отборочном этапе и находится на последнем месте в своей группе.