Состоялась очередная церемония выпуска "Курса подготовки сверхсрочников действительной военной службы" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Учебно-тренировочном центре азербайджанской армии состоялась очередная церемония выпуска “Курса подготовки сверхсрочников действительной военной службы", передает Trend со ссылкой на минобороны.

Сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за суверенитет и территориальную целостность страны. В исполнении военного оркестра прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступившие на выпускной церемонии поздравили выпускников с успешным завершением курса и пожелали им успехов в дальнейшей службе.

Выпускники пообещали применить полученные на курсах знания и практические навыки на местах службы, достойно исполнить возложенные на них обязанности и достойно защищать свою Родину.

Успешно окончившим курс выпускникам были вручены сертификаты.

Затем состоялось прохождение торжественным маршем выпускников перед трибуной. В заключение была сделана фотография на память.