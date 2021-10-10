Завтра в Баку будет до 19 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков, однако ночью и утром местами прогнозируется дождь. Будет дуть юго-восточный ветер, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 13-15, днем - 17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 769 мм ртутного столба, относительная влажность - ​​60-70 процентов.

11 октября на Абшеронском полуострове ожидаются небольшие колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

Завтра вечером в районах Азербайджана в основном будет без осадков, однако в некоторых восточных районах прогнозируются дожди, ночью и утром местами туман, восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-11, днем - ​​16-21 градус тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем – 3-8 градусов тепла.