В Азербайджане выявлено еще 1 032 случая заражения коронавирусом, вылечились 1 043 человека
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено еще 1 032 случая заражения коронавирусом, 1 043 человека вылечились, 10 - скончались, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлено 492 179 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 473 023 человека вылечились, 6 664 – скончались, число активных больных составляет 12 492.
За последние сутки в стране проведено 8 385 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 4 952 737.
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