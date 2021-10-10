БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 33 833 человека, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 11 726, вторую – 22 107.

Общее количество использованных доз вакцины по стране составило 8 996 778. При этом первую дозу препарата получили 4 889 178, вторую – 4 107 600 человек.