Завтра в Азербайджане будет до 22 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, пасмурная погода, преимущественно без осадков, однако утром в отдельных местах полуострова прогнозируется морось, юго-восточный ветер, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 14-17, днем - 19-21 градус тепла, в Баку ночью 15-17, днем 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление опустится с 767 до 764 мм ртутного столба, относительная влажность - ​​60-70 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в отдельных восточных районах возможен дождь, местами туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью 11-16, днем 17-22 градуса тепла, в горах ночью 0-3, днем 3-6 градусов тепла.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)