В Азербайджане электронизируются услуги местных органов исполнительной власти

БАКУ /Trend/ - Центр развития электронного правительства Азербайджана приступил к тренингам с сотрудниками местных органов исполнительной власти с целью обучения работе с порталом "Цифровая исполнительная власть".

Как сообщили в понедельник Trend в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана, состоялась онлайн-презентация портала "Цифровая исполнительная власть", который разработан Центром развития электронного правительства. Тренинги для обучения работе с порталом были организованы для местных органов исполнительной власти Гянджи, Губинского и Масаллинского районов. В онлайн-встрече приняли участие соответствующие должностные лица органов исполнительной власти регионов.

В ходе мероприятия было отмечено, что электронизация услуг местных исполнительных органов реализуется в рамках проекта "Совершенное управление для местного развития", осуществляемого Государственным агентством и Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ).

Затем была предоставлена подробная информация о функциональности портала. Отмечено, что портал будет работать по четырем направлениям: прием граждан, электронные услуги, электронное представительство и информирование.

Раздел "электронное представительство", в частности, позволит местным органам исполнительной власти узнать мнение граждан по проектам и новшествам, реализуемым властями. Через раздел "информирование" можно будет получить сведения о работе, проделанной местными органами ИВ.

Отметим, что Госагентство и GIZ также реализуют проект "Применение стандартов ASAN в местных исполнительных властях".

Проект направлен на повышение эффективности процесса принятия решений, обеспечение доступа к услугам из единого пространства, экономию времени граждан и упрощение процесса подачи заявок.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)