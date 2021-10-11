Продолжаются меры по привлечению Армении к ответственности на международном уровне – Генпрокуратура Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Продолжаются меры по привлечению Армении к ответственности на международном уровне.

Как передает в понедельник Trend, об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Азербайджана, распространенном в связи с годовщиной обстрела Гянджи армянскими вооруженными силами.

В сообщении отмечается, что вооруженные силы Армении, совершив преступления против мира и человечности, подвергли ракетному обстрелу древнюю Гянджу - второй по величине город Азербайджана.

«Продолжается принятие необходимых мер для привлечения виновных к ответственности. Чтим память наших соотечественников, погибших в результате обстрела Гянджи из тяжелой артиллерии», - говорится в сообщении.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)