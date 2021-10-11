Попробуйте новое направление в косметологии – корнеотерапию в ÄSTHETIK LAB

В ÄSTHETIK LAB вы можете стать участником акции и на себе проверить эффективность микротоковой терапии с эффектом фракционной мезотерапии, которая защитит и укрепит вашу кожу.

Корнеотерапия призвана заботиться о защитном барьере кожи. Корнеотерапия – это совокупность методов и средств, действие которых направлено на восстановление и поддержание функций рогового слоя. Основными принципами направления являются: защита кожи, обеспечение процесса регенерации, индивидуальный подход к лечению кожи, диагностика состояния кожи, использование ингредиентов, восстанавливающих структуру рогового слоя.

Корнеотерапевтические средства восполняют дефицит тех веществ, которых роговому слою не хватает. Защита и укрепление барьерных функций нужна коже в любом возрасте, при любых проблемах и любом ее типе. Таким способом кожа получает необходимое питание, увлажнение и сохраняет молодость на долгие годы.

Аккуратное воздействие микротока на клеточном уровне активизирует обменные процессы, улучшает циркуляцию крови, стимулирует отток лимфы. А также микротоки оказывают положительное действие на сосуды, мышцы и жировую ткань.

Специалисты клиники ÄSTHETIK LAB позаботятся о вашей коже. Клиника, обеспечена современным немецким оборудованием, состоит из трёх корпусов, более 100 процедурных кабинетов. Основные направления клиники это аппаратная косметология и трихология. В штате клинике более 100 специалистов.

Адрес: улица Короглу Рахимова, 47

Вы можете записаться на процедуры по телефонам: +994125555534, +994504000303