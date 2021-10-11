Предпринимателей в Азербайджане предупредили об ответственности за нарушение правил импорта и продажи БАДов

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности Азербайджана предупредило предпринимателей, занимающихся импортом и продажей биологически активных пищевых добавок (БАД).

Как передает в понедельник Trend со ссылкой на агентство, зафиксировано множество случаев нарушения предпринимателями, импортирующими БАДы, требований соответствующего законодательства.

Законодательство требует, чтобы в инструкции по применению этих пищевых добавок содержалось упоминание о том, что они не являются лекарственными средствами.

В сообщении отмечается, что с целью укрепления организма БАДы могут быть рекомендованы врачом, но не заменяют собой лекарства, назначенные для лечения и предотвращения болезней. Поэтому в инструкции по их применению не допускается наличие информации о названии, профилактике и лечении того или иного заболевания.

Импорт и продажа БАДов в Азербайджане должны осуществляться в рамках требований действующего законодательства. Поэтому объекты предпринимательства в этой сфере обязаны строго соблюдать требования законодательства, а потребители, приобретая БАДы - внимательно ознакомиться с надписями на упаковке и инструкцией, говорится в сообщении.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)