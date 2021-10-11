Состояние Эльнура Ашрафоглу критическое - медучреждение "Ени Клиника"

БАКУ /Trend/ - Журналист Эльнур Ашрафоглу отключен от аппарата ЭКМО (Экстракорпоральная мембранная оксигенация). Однако его легкие не функционируют.

Об этом в понедельник сказали Trend в медучреждении "Ени клиника", где проходит лечение заразившийся коронавирусом журналист.

В лечебном заведении отметили, что состояние пациента оценивается как критическое.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)