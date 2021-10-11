В Азербайджане выявлено еще 611 случаев заражения коронавирусом, вылечились 638 человек (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 611 случаев заражения коронавирусом, 638 человек вылечились, 13 – скончались, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлено 492 790 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 473 661 человек вылечился, 6 677 – скончались, число активных больных составляет 12 452.
За последние сутки в стране проведено 5 575 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 4 958 312.
(Перевод: Турал Гараджаев)
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