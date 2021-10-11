В парке культуры "Древние поселения" в Китае открылся азербайджанский павильон, созданный Фондом Гейдара Алиева (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В парке культуры "Древние поселения" города Бэнбу Китайской Народной Республики открылся павильон "Окно в азербайджанскую культуру", созданный Фондом Гейдара Алиева.

Отметим, что азербайджанский павильон - первый из ограниченного числа зарубежных национальных павильонов, который открылся в парке.

В павильоне представлены ковры и паласы, образцы искусства из меди, декоративно-прикладное искусство и искусство шебеке, орнаменты, национальные костюмы, музыкальные инструменты, а также публикации Фонда по азербайджанской культуре, истории, современному развитию нашей страны, национальные сувениры. Кроме того, среди экспонатов бюст великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви, скульптуры из цикла "Харыбюльбюль", "Гыз галасы" и "Газели", имитация наскальных рисунков Гобустана.

На стенде "I love Baku" посетителям представлены различные сувениры об Азербайджане. На мониторах, установленных в павильоне, демонстрируются видеоролики об азербайджанской культуре, истории и современной архитектуре нашей страны, престижных мероприятиях, проводимых в Азербайджане.

Согласно достигнутому соглашению, азербайджанский павильон будет работать на долгосрочной основе, и миллионы гостей парка культуры "Древние поселения", одного из крупнейших туристических проектов Китая, смогут ежегодно получать информацию об азербайджанской культуре.

11 октября заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВНС), член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Ван Чен, руководящие лица провинции Аньхой и города Бэнбу, представители дипломатического корпуса в Китае побывали в азербайджанском павильоне, открытом в парке "Древние поселения".

Парк культуры "Древние поселения", построенный вокруг озера Лонджи в Бэнбу, представляет собой крупный культурный проект, занимающий территорию в 333 гектара. Здесь построено 450 зданий в стиле традиционной китайской архитектуры, в том числе аналогичные храмы, которые занимают особое место в истории и культуре Китая. В парке посажено около 10 000 редких видов деревьев. "Парк древних поселений", получающий поддержку со стороны правительства провинции Аньхой и города Бэнбу, играет роль исторического, культурного и экологического музея. В парке будут не только представлены павильоны, посвященные китайской культуре, различным регионам страны, китайским историческим деятелям и известным художникам, но и культуре различных народов.