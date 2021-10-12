Служба ASAN оказывает услуги членам семей шехидов и участникам Отечественной войны вне очереди

БАКУ /Trend/ - Центры Службы ASAN оказывают услуги членам семей шехидов и участникам Отечественной войны вне очереди, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.

В сообщении отмечается, что указанные категории граждан могут вне очереди воспользоваться услугами, связанными с оформлением документов (включая выдачу свидетельства о праве на наследство).

До сегодняшнего дня в госагентство поступило 3 956 обращений граждан данной категории.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)