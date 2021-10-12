ЕС и ВОЗ передали Минздраву Азербайджана помощь для борьбы с коронавирусом (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - ЕС и ВОЗ передали Минздраву Азербайджана 2 аппарата для инвазивной вентиляции легких и 1 аппарат для неинвазивной вентиляции легких, 4 монитора, 12 назальных канюль для подачи кислорода и реагенты для 4 000 ПЦР-тестов.

Как передает во вторник Trend, об этом сообщили в азербайджанском представительстве ВОЗ.

Кроме того, Минздраву были переданы 100 планшетов, 5 ноутбуков, 5 модемов и необходимое программное обеспечение для наблюдения за ходом заболевания.

Это оборудование было доставлено в страну азербайджанским представительством ВОЗ при финансовой поддержке ЕС в рамках проекта "Солидарность во имя здоровья".

Отметим, что 27 марта 2020 года ЕС объявил, что выделил пакет для предотвращения пандемии, выявления вируса и борьбы с пандемией в шести странах Восточной Европы и Кавказа, включая Азербайджан.

Ранее в рамках инициативы в июле, сентябре и декабре 2020 года Азербайджану было передано четыре груза с индивидуальными защитными средствами для медработников и медицинскими принадлежностями, которые используются в лечении пациентов.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)