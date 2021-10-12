В Азербайджане выявлено еще 1 277 случаев заражения коронавирусом, вылечились 853 человека (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 1 277 случаев заражения коронавирусом, 853 человека вылечились, 15 – скончались, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлено 494 067 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 474 514 человек вылечились, 6 692 – скончались, число активных больных составляет 12 861.
За последние сутки в стране проведено 11 569 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 4 969 881.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)
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