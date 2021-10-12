Замминистра здравоохранения рассказал об испытаниях вакцины TURKOVAC в Азербайджане (Эксклюзив)
БАКУ /Trend/ - Ведутся переговоры о проведении испытаний вакцины от коронавируса TURKOVAC в Азербайджане.
Об этом во вторник сказал Trend заместитель министра здравоохранения Виктор Гасымов.
По его словам, работы начались недавно, в данной области будет налажено сотрудничество с Турцией.
"Исследования будут проводиться и в Азербайджане. Конкретная дата начала испытаний не назначена. Это зависит от того, когда будет завершена работа с документацией. Поскольку это сложный вопрос, который связан со здоровьем людей, торопиться нельзя. Есть протоколы, на основании которых ведется работа", - сказал Виктор Гасымов.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)
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