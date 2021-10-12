В Азербайджане достаточно аппаратов ИВЛ - замминистра
БАКУ /Trend/ - В настоящее время в Азербайджане нет нехватки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Как сообщает Trend, об этом сказал во вторник журналистам заместитель министра здравоохранения Виктор Гасымов.
По его словам, возможно, в определенный период времени где-то в связи с этим возникали определенные трудности.
"Но на данный момент такой проблемы нет. У нас достаточно оборудования, даже есть такое, которое не используется из-за ненадобности. Мы и не хотим, чтобы в нем возникла необходимость. Но если она все-таки возникнет, то может быть использовано оборудование, хранящееся на складах", - сказал Гасымов.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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