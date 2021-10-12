Замминистра здравоохранения Азербайджана прокомментировал вопрос поддельных COVID-паспортов
БАКУ /Trend/ - К сожалению, в Азербайджане все еще есть люди, приобретающие поддельные COVID-паспорта. И среди медработников есть те, кто такие поддельные COVID-паспорта выдает.
Об этом сказал во вторник журналистам заместитель министра здравоохранения Виктор Гасымов, передает Trend.
"В связи с этим мы должны вести работу по двум направлениям. Необходимо повысить ответственность медработников, а также убеждать людей не прибегать к подобным действиям", - сказал Гасымов.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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