Замминистра здравоохранения Азербайджана прокомментировал вопрос поддельных COVID-паспортов

БАКУ /Trend/ - К сожалению, в Азербайджане все еще есть люди, приобретающие поддельные COVID-паспорта. И среди медработников есть те, кто такие поддельные COVID-паспорта выдает.

Об этом сказал во вторник журналистам заместитель министра здравоохранения Виктор Гасымов, передает Trend.

"В связи с этим мы должны вести работу по двум направлениям. Необходимо повысить ответственность медработников, а также убеждать людей не прибегать к подобным действиям", - сказал Гасымов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)