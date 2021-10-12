Замминистра здравоохранения рассказал, будут ли доставлены в Азербайджан новые вакцины от COVID-19
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане на данный момент используется четыре вида вакцины от COVID-19, этого достаточно.
Об этом во вторник сказал журналистам заместитель министра здравоохранения Виктор Гасымов, отвечая на вопрос о доставке в страну новых вакцин, передает Trend.
Он отметил, что население имеет достаточно широкий выбор вакцин: "Считаю, что в настоящее время необходимости в доставке в Азербайджан новой вакцины нет", - добавил замминистра.
Отметим, что в настоящее время в Азербайджане используется китайская вакцина от коронавируса SINOVAC, британская - AstraZeneca/Vaxzevria, немецкая - Biontech/Pfizer и российская - "Спутник V".
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)
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