В будущем к вакцинации третьей дозой в Азербайджане будут привлечены и другие категории граждан - минздрав

БАКУ /Trend/ - Третья доза вакцины от коронавируса в первую очередь показана гражданам в возрасте старше 60 лет и медицинским работникам, входящим в группу риска. На последующем этапе к вакцинации третьей дозой будут привлечены и другие категории граждан.

Об этом сказал во вторник заместитель министра здравоохранения Азербайджана Виктор Гасымов, передает Trend.

По его словам, третья доза вакцины значительно повышает иммунитет.

Отметим, что информации американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), третья доза вакцины от COVID-19 рекомендована людям старше 65 лет по прошествии шести месяцев после полной вакцинации, а также лицам старше 18 лет, которые имеют сопутствующие заболевания и живут или работают в условиях высокого риска инфицирования. В Национальной службе здравоохранения Великобритании сообщили, что третью дозу могут получить граждане старше 50 лет, входящие в группу риска лица в возрасте старше 16 лет, а также те, кто живет и работает в условиях высокой угрозы инфицирования. В Израиле третью дозу вакцины вводят гражданам старше 60 лет, а с августа – старше 12 лет.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)