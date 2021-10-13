Сборная Азербайджана по футболу провела очередной матч в рамках отбора ЧМ-2022
БАКУ /Trend/ - Сборная Азербайджана по футболу сыграла с Сербией в седьмом туре отборочного этапа ЧМ-2022.
Как сообщает Trend, матч, который прошел в Сербии, завершился победой хозяев со счетом 3:1. В составе Сербии двумя голами отличился Душан Влахович (30-я минута, пенальти и 53-я минута), еще один забил Душан Тадич (83, пенальти). Единственный гол сборной Азербайджана забил на второй добавленной к первому тайму минуте Эмин Махмудов.
Отметим, что после семи сыгранных матчей сборная Азербайджана находится на последнем месте в группе с 1 очком. В группе лидирует сборная Сербии с 17 очками.
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