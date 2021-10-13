Состояние 6 пострадавших в ДТП с автобусом в Баку оценивается как тяжелое

БАКУ /Trend/ - Состояние шести человек, пострадавших в результате столкновения грузовика и пассажирского автобуса в Баку, оценивается как тяжелое.

Об этом сообщили Trend в городской клинической больнице №3.

В медучреждение доставлено 16 человек, пострадавших в ДТП. Из них четверо находятся в реанимационном отделении, а двоим в настоящее время делают операции.

10 пассажиров получили легкие травмы и находятся на перевязке.