В Азербайджане выявлено еще 1 265 случаев заражения коронавирусом, вылечились 868 человек (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 17:45)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 1 265 случаев заражения коронавирусом, 868 человек вылечились, 17 – скончались, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 495 332 случая заражения коронавирусной инфекцией, 475 382 человека вылечились, 6 709 – скончались, число активных больных составляет 13 241.

За последние сутки в стране проведено 9 654 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 4 979 535.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)