БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 36 394 человека, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 13 475, вторую – 22 919.

Общее количество использованных доз вакцины по стране составило 9 073 493. При этом первую дозу препарата получили 4 916 894, вторую – 4 156 599 человек.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)