Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 36 394 человека, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 13 475, вторую – 22 919.
Общее количество использованных доз вакцины по стране составило 9 073 493. При этом первую дозу препарата получили 4 916 894, вторую – 4 156 599 человек.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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