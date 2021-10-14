Министр молодежи и спорта посетил Бакинскую высшую школу нефти (ФОТО)

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов посетил Бакинскую высшую школу нефти (БВШН). Ректор БВШН Эльмар Гасымов ознакомил министра с материально-технической базой вуза, аудиториями, исследовательскими лабораториями, музейными экспонатами в БВШН, Студенческим домом, социальной и спортивной инфраструктурой, учебным процессом и условиями, созданными для студентов. Гость посмотрел выступление Президента Ильхама Алиева в Конгресс-холле БВШН на открытии университетского кампуса. Он также обозрел кампус посредством виртуальной 360-градусной видеосистемы.

Министр также ознакомился со спортивной инфраструктурой вуза, включая бассейн, теннисный зал, фитнес-центр, футбольное поле и т.д. Ректор отметил, что в БВШН есть клубы по различным видам спорта, и что каждый студент обязан быть членом одного из этих клубов.

Наблюдая тренировку студентов в плавательном клубе, министр Фарид Гаибов высоко оценил условия, созданные для занятий спортом в БВШН, отметив, что футбольная и волейбольная команды университета могут участвовать в чемпионате Азербайджана. Э. Гасымов отметил, что команда по настольному теннису Бакинской высшей школы нефти также готова принять участие в чемпионате.

Затем с участием министра состоялась встреча с Президентскими стипендиатами, обучающимися в вузе, председателями студенческих молодежных организаций и руководителями молодежных клубов. На встрече Эльмар Гасымов поздравил Фарида Гаибова с его назначением на должность министра и пожелал ему успехов в работе. Ректор поблагодарил министра за то, что он смог уделить время БВШН и ее студентам, несмотря на плотный график своей работы. Э. Гасымов подчеркнул, что он гордится тем, что Фарид Гаибов, после своего назначения на должность министра молодежи и спорта, первым среди всех вузов посетил именно Бакинскую высшую школу нефти.

Э. Гасымов отметил, что Бакинская высшая школа нефти успешно выполняет свою миссию по подготовке высококвалифицированных англоговорящих кадров, воплощая в жизнь девиз Президента Ильхама Алиева «Мы должны нефтяной капитал превратить в человеческий капитал», и что БВШН с честью продолжит выполнять эту миссию.

«Количество студентов, получающих Президентскую стипендию, с каждым годом растет. Из 102 Президентских стипендиатов этого года 33 являются студентами БВШН. Это рекордный показатель в истории азербайджанского образования», - добавил ректор.

Ф. Гаибов в свою очередь выразил удовлетворение своим визитом в Бакинскую высшую школу нефти. Он высоко оценил условия, созданные для студентов в БВШН.

«Учебный процесс в вузе соответствует современным требованиям. Я был приятно удивлен условиями, созданными в Бакинской высшей школе нефти. Ни в каком вузе нет таких условий для занятия спортом как здесь. Мне приятно находиться в вузе с такой высокоэффективной системой обучения и с такой инфраструктурой. Я горжусь успешными студентами БВШН», сказал Ф. Гаибов.

В ходе встречи, которая прошла в теплой и искренней атмосфере, министр ответил на вопросы студентов и выслушал их мнения и предложения.

В конце встречи Ф. Гаибову вручили плакетку «Почетный гость» Бакинской высшей школы нефти и сувенир.