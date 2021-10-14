В Азербайджане выявлено еще 1 448 случаев заражения коронавирусом, вылечились 847 человек (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 1 448 случаев заражения коронавирусом, 847 человек вылечились, 11 – скончались, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлено 496 780 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 476 229 человек вылечились, 6 720 – скончались, число активных больных составляет 13 831.
За последние сутки в стране проведено 10 092 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 4 989 627.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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