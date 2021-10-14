БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошел 33 441 человек, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 12 763, вторую – 20 678.

Общее количество использованных доз вакцины по стране составило 9 106 934. При этом первую дозу препарата получили 4 929 657, вторую – 4 177 277 человек.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)