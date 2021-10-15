В субботу в Баку будет до 22 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами слабый туман, северо-западный ветер днем перейдет в южный, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 14-16, днем - 20-23 градуса тепла, в Баку ночью - 14-16, днем - 20-22 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба, относительная влажность - ​​60-70 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем местами ожидается дождь, в отдельных местах туман. Ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 11-16, днем - 20-25 градусов тепла, в горах ночью - 7-12, днем - 13-18 градусов тепла.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)