В Азербайджане 18 октября будет рабочим днем - Госслужба трудовой инспекции

БАКУ / Trend/ - В Азербайджане 28 мая - День независимости будет нерабочим днем, а 18 октября - День восстановления независимости будет считаться рабочим днем.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказала пресс-секретарь Госслужбы трудовой инспекции Айнур Османгызы.

Она отметила, что название 28 мая - День Республики переименовано, теперь эта дата будет называться "День независимости", 18 октября - День государственной независимости также переименовано и объявлено "Днем восстановления независимости": "Эти даты ежегодно будут отмечаться как праздники".

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)