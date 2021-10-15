Студент Бакинской высшей школы нефти: «Я горжусь тем, что ношу имя такого исторического деятеля!»

Студент Бакинской высшей школы нефти Гейдар Алирза оглы Алиев родился 8 мая 2004 года в городе Ленкорань. В 2010 году он пошел в первый класс средней школы №45 города Баку. Он окончил эту школу в 2021 году. Гейдар Алиев - студент кафедры автоматизации процессов Бакинской высшей школы нефти (БВШН). Ниже приведено интервью, в котором он поделился с нами своими впечатлениями.

- Как вы узнали о Бакинской высшей школе нефти?

- Мне о БВШН рассказывали много друзей и знакомых. Вначале я интересовался робототехникой. Я зашел на сайт вуза, увидел специальность «Автоматизация процессов», и у меня возник сильный интерес к этой сфере.

- В БВШН поступают студенты с высокими баллами. Как вы готовились к вступительным экзаменам, чтобы стать студентом этого вуза?

- Я в основном занимался ночью и рано утром. Я сдал много пробных экзаменов. Я ожидал, что поступлю в университет с высокими баллами.

- Как Вы сдавали экзамен?

- Очень легко, я не волновался. Хотя перед экзаменом у меня было несколько неудач, я не унывал.

- Как Вы себя чувствовали после объявления результатов экзаменов, когда Вы узнали о своих шансах поступить в желаемый вуз?

- Полученный на вступительном экзамене балл позволил мне выбрать желаемую специальность. Я сделал свои расчеты соответственно. Я знал свое место в рейтинге страны по набранным баллам и угадывал, кто какие специальности будет выбирать. Мой результат был 669, и я знал, что занимаю 51-е место в стране. Я предположил, что большинство выберут информационные технологии (ИТ) и компьютерные специальности, а не автоматизацию процессов. Это была специальность, которую я хотел. И я выбрал Бакинскую высшую школу нефти, специальность «Автоматизация процессов» и поступил в университет моей мечты. Я был вне себя от радости, когда узнал, что я стал студентом БВШН.

- Занятия начались несколько дней назад. Каковы Ваши первые впечатления?

- Обучение здесь на английском. Я пытаюсь к этому привыкнуть. Обучение в группе упрощает процесс и повышает его эффективность. Мои учителя превзошли мои ожидания. Мои сокурсники - очень умные, образованные и разносторонне развитые студенты. Поэтому мне с ними очень удобно общаться.

- Какие у Вас планы на будущее?

- У меня есть цель – стать лучшим специалистом в области автоматизации процессов на Кавказе. Я работаю и буду работать в этом направлении. На данный момент моя приоритетная цель - стать успешным выпускником БВШН.

- Вы носите имя великого исторического деятеля, даже Ваша фамилия и отчество совпадают. Кто дал Вам это имя?

- Меня этим именем назвала покойная бабушка. Наша семья очень любит и уважает великого лидера Гейдара Алиева. Наша фамилия Алиев, а моего отца зовут Алирза. У великого лидера день рождения 10 мая, а у меня 8 мая. Когда я родился, моя бабушка была очень рада этим совпадениям и хотела, чтобы меня звали Гейдар в знак уважения к великому лидеру. Мои родители тоже были очень счастливы и довольны этим.

- Как люди реагируют, узнав об этих совпадениях?

- Они очень удивляются. Говорят даже, что мне в этом повезло. Когда я куда-то предъявляю свои документы, они смотрят мне в лицо, останавливаются на несколько минут, не сводя с меня глаз, и удивленно повторяют: «Гейдар Алиев Алирза оглу!» Интересно видеть реакцию на лицах этих людей. Такая реакция заставляет меня чувствовать себя хорошо. Я знаю, что Гейдар Алиев - архитектор, основатель и спаситель современного Азербайджана. Он воцарил мир и спокойствие в стране. Я горжусь тем, что ношу имя такого исторического деятеля, и я с честью ношу это имя. Я всегда понимаю ответственность за ношение этого имени и всегда стараюсь быть достойным его.

- Вы интересовались жизнью и личностью великого лидера Гейдара Алиева?

- Да. В нашем доме всегда были разговоры о великом лидере, и я сам читал о нем много. Я читал о его детстве, юности, приходе к власти, о том, как он построил независимое Азербайджанское государство. Мои любимые исторические личности - Шах Исмаил Хатаи и Гейдар Алиев.

- Какие у Вас интересы, хобби?

- Я участвовал в олимпиадах по физике. У меня не было времени на свои интересы, потому что я серьезно готовился к вступительным экзаменам и сосредоточил все свое внимание на уроках. Я люблю проводить время с друзьями. Я провожу время с семьей. Я люблю слушать мнения людей. Это помогает мне в саморазвитии. В свободное время слушаю музыку и смотрю фильмы.