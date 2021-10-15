БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 31 417 человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 12 346, вторую – 19 071.

Общее количество использованных доз вакцины по стране составило 9 138 351. При этом первую дозу препарата получили 4 942 003, вторую – 4 196 348 человек.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)